Mostre S.Maria della Scala Siena, da Hashimoto a Il Vecchietta

, 3 febbraio 2025 - Dall'esposizione di un'installazione di Jacoballa mostra dedicata a Lorenzo di Pietro, noto come 'Il'. Un intreccio tra presente e passato nel cartellone 2025 degli appuntamenti artistici del complesso museale Santadi. L'opera di, 'Path to the sky', sarà ospitata dal 22 maggio al 28 settembre nella Corticella e nella Strada Interna, al terzo livello del museo. L'evento è curato da Raphaëlle Blanga. L'opera, si spiega, "sarà creata appositamente per l'architettura museale e sarà un omaggio alla città, alla sua gente è al suo cammino verso il futuro". 'al Santa' sarà esposta nelle sale del quarto livello e è curata da Giulio Dalvit. Il progetto di mostra si propone di riunire per la prima volta tutte le opere deloriginariamente realizzate per lo Spedale di Santa, custodite oggi presso diversi istituti cittadini, quali l'OperaMetropolitana, la Pinacoteca nazionale e l'Archivio di Stato, permettendo così di presentare una panoramica completacarriera dell'artista in tutte le sue molteplici espressioni.