Mostra e asta di opere nel Polo Le Clarisse per aiutare l’Abio

Ancora pochi giorni per partecipare e contribuire alla raccolta fondi promossa da Fondazione Grosseto Cultura per sostenere il progetto "Il bambino al centro" di Abio Grosseto. Nelle sale delLein via Ginori, infatti, fino a domenica sarà possibile visitare lache raccoglie diecidi artisti e collezionisti nonché i disegni degli studenti delle scuole primarie grossetane messe a disposizione per un’benefica i cui fondi raccolti – appunto – andranno completamente al progetto dell’associazione. Tutti i visitatori possono fare una proposta per acquistare leesposte, quelle dei collezionisti e degli artisti e quelle dei piccoli allievi: briempire il modulo a disposizione all’ingresso dellae poi inserirlo firmato all’interno dell’urna che si trova all’interno della sala conferenze delLe