Ilfattoquotidiano.it - Morto Raffaele Carlomagno, il 42enne tifoso dopo essere precipitato nel fossato dello stadio Piola a Novara

otto giorni di coma, lunedì pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale diildella Pro Patria di Lonate Pozzolo in provincia di Varese ricoveratonelal termine della partita di serie C fra la squadra di Busto Arsizio e il. È tutto avvenuto sabato 25 gennaio, l’uomo era stato soccorso in gravissime condizioni e ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di.“Le notizie raccolte venerdì avevano già fatto intendere che la speranza fosse a zero. Il bollettino medico impietoso, ma tutti non volevano accettare quel messaggio rimbalzato via whatsapp. Speranza che è del tutto scomparsa con la notizia giunta dache ha comunicato la morte di. Ha combattuto da ultrà la sua ultima partita ha difeso l’onore della sua bandiera, ma alla fine è volato in cielo – si legge in una nota la Pro Patria Calcio – Non si può morire per una partita di calcio, ma il destino non conosce il buonsenso e ha sentenziato nel modo più orribile.