Ilrestodelcarlino.it - Morto Luca Basili, addio a uno dei più famosi meccanici di Pesaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 febbraio 2025 – E', aveva 57 anni ed era uno deipiù conosciuti e stimati della città.si è spento a causa di una malattia che non gli ha mai tolto il coraggio e la voglia di vivere che egli stesso ha sempre trasmesso agli altri. Aveva lavorato per molti anni al Café Racer Store e ultimamente al Cioppy Motors Express. E' stato per anni lo storico meccanico di Piaggio e Ktm. Profondo cordoglio anche sui social, appena si è diffusa la notizia, è stato espresso dai tanti amici, clienti e non solo. Mercoledì alle 5 febbraio alle 18 il rosario nella chiesa di Santa Maria di Loreto dove giovedì si tiene il funerale alle 15.