Morto in scooter raccolta fondi per i funerali

"Ciao Missile". Inizia così la commossa lettera che la famiglia di Brayan Wilxander Mini gli ha scritto dopo la tragedia che lo ha strappato alla vita. Il 22enne operaio, che risiedeva a Monterenzio col padre Alessandro e la sorella Kimberley, è, all’alba di domenica, all’incrocio tra via Emilia e via Kennedy, a San Lazzaro. Il suo Kymco 125, che, alle 4, transitava sulla via Emilia e andava verso Ozzano, si è scontrato con un autobus Tper, in servizio per il trasporto del personale, che proveniva dalla laterale via Kennedy. A quell’ora l’impianto semaforico che regola l’incrocio teatro dell’incidente era lampeggiante. "Abbiamo lasciato dei sospesi. Sono poche parole, ma molto importanti. A volte le diamo per scontate, trascinati dalla frenesia, le mettiamo in secondo piano e, poi, non ci prendiamo il tempo di dirle.