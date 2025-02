Ilrestodelcarlino.it - Morti al Sant’Anna, il direttore: “Preoccupazione c’è, ma ci diamo da fare il più possibile perchè non riaccada”

Modena, 4 febbraio 2025 – Ildel carcereOrazio Sorrentini, interpellato dai cronisti, ha parlato dei quattro recenti decessi avvenuti all’interno della struttura e del problema sovraffollamento. In un mese sono deceduti quattro detenuti, per cause che non sono “riconducibili tutti a suicidi”, come ha precisato lo stesso Sorrentini, ma potrebbero essere stati, per almeno due, causati dall’abuso di farmaci. “C’è– riconosce Sorrentini interpellato in merito ai quattro decessi – e noi senz’altro cidail più, anche col supporto degli uffici superiori e delle altre autorità che ci hanno mostrato vicinanza e solidarietà, per evitare che si ripetano in futuro”. Sorrentini ha poi risposto ad una domanda in merito al sovraffollamento del, riconoscendo il problema: “Un problema molto diffuso e che non riguarda soltanto l’istituto che io dirigo.