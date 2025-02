Fanpage.it - Morte Ilaria Mirabelli, chiesto arresto per ex fidanzato: disse che guidava lei, perizia lo smentisce

Mario Molinari è accusato di omicidio stradale per l’incidente avvenuto lo scorso 25 agosto, in cui perse la vita. La coppia tornava da una gita in Sila, ma pare che i due non stessero più insieme da tempo. Il 52enne cosentino aveva detto agli inquirenti che alla guida dell'auto c'era la 38enne: oltre a smentirlo, larichiesta dalla procura ha fatto emergere la sua positività a cocaina e cannabis.