Ilgiorno.it - Morte di Jenny: "Chi guidava è pericoloso"

Può far ancora del male a qualcuno, come lo ha fatto a. Per questo è ai domiciliari Massimo F., il giovane di 23 anni compiuti da poco, chela Bmw su cui c’era anche, la 13enne di Lecco morta dopo sei giorni di coma. Nonostante gli sia stata revocata la patente per 24 mesi, nulla e nessuno potrebbero infatti impedirgli di mettersi di nuovo al volante se lasciato a piede libero. "Può reiterare il reato" è la spiegazione che ha dato Ezio Domenico Basso, il procurato capo della Procura della Repubblica di Lecco. "Un mero provvedimento amministrativo non impedisce di guidare ancora". Nel sangue e nelle urine di Massimo sono stati riscontrate anche tracce di droga. Cannabis in particolare. Si tratta, tuttavia, di tracce "non influenti", dovute forse a uno spinello fumato non si sa di preciso quando.