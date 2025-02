Thesocialpost.it - Morta a 15 anni per sospetta overdose, le ultime ore di Nora Jilassi: familiari e amici contro una donna brasiliana

Leggi su Thesocialpost.it

giovedì era passata dal bar della stazione per recuperare uno zainetto che aveva lasciato a casa di mia sorella Guendalina. Con lei c’era una. Poi ha preso l’ultimo treno per San Bonifacio intorno alle 22 e da allora non l’abbiamo più vista». A parlare è Essia, 19, sorella maggiore di, la 15enne italo-tunisina trovata senza vita lunedì scorso in un appartamento Ater di San Bonifacio. La ragazza risponde al telefono al posto della madre, che non ha più la forza di parlare, sopraffatta dal dolore e dal desiderio di giustizia. «Avevo accesso al suo profilo Instagram ellavo le sue chat – confessa Essia –. Eravamo preoccupati per lei e almeno così potevamo capire dove fosse e con chi. Ma di San Bonifacio non ho trovato tracce. Temiamo che qualcuno le abbia fatto del male.