Fanpage.it - Morta a 15 anni per sospetta overdose, familiari contro una donna brasiliana: “L’ha venduta al pusher”

Leggi su Fanpage.it

La famiglia della 15enne trovata senza vita in un appartamento lo scorso 27 gennaio a San Bonifacio, in provincia di Verona, ha spiegato che la giovane andava in giro sempre con una: "L'avrebbeal pusher".