Mondiali sci | parallelo Italia che oro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.50 Inizio dicol botto per l', che sulle nevi austriache di Saalbach conquista nelper nazioni una clamorosa e inaspettata medaglia d'oro (miglior risultato di sempre dopo il bronzo nel 2019), battendo in finale la Svizzera (2-2, ma computo dei tempi a nostro favore). In pista con Lara Della Mea,Alex Vinatzer,Giorgia Collomb e Filippo Della Vite, la squadra azzurra supera l'Ucraina negli ottavi (4-0),la Francia ai quarti (3-1) e la Svezia in semifinale (2-2), poi l'ultimo atto e il trionfo.