Mondiali sci Italia oro nel parallelo a squadre

Inizia nel miglior modo possibile il Mondiale di Sci alpino per l’. Nella prima gara iridata a Saalbach, in Austria, il quartetto azzurro composto da Giorgia Collomb, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Alex Vinatzer ha conquistato la medaglia d’oro nel team event battendo in finale la Svizzera. Bronzo alla Svezia che nella small final ha avuto ragione 3-1 degli Usa.