Mondiali di sci l’Italia vince la medaglia d’oro nel parallelo a squadre miste a Saalbach

fa la storia: è azzurra lanel, gara inaugurale deidi sci alpino di. Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite superano in finale la Svizzera. Bronzo alla Svezia che sconfigge gli Stati Uniti. Il confronto con i rossocrociati si conclude sul 2 a 2, con Collomb a superare Holdener in apertura e Vinatzer ad avere la meglio su Tumler in chiusura, mentre nel mezzo Della Vite si era dovuto arrendere di fronte a Aerni con Della Mea superata da Darbellay.Maiera salita sul gradino più alto del podio nella specialità, l’unico precedente era il bronzo raccolto nel 2019 ad Aare con protagonisti gli stessi Della Mea e Vinatzer, insieme a Irene Curtoni e Simon Maurberger. Con Vinatzer sul podio anche nello slalom di Courchevel 2023, per Collomb e Della Vite si tratta invece della primairidata della carriera.