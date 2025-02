Sport.periodicodaily.com - Mondiali di Sci alpino 2025: l’Italia vince l’oro nel parallelo a squadre

Parte subito con un oro la spedizione azzurra aidi Scia Saalbach(Austria) nella prova del. Alex Vinatzer, Lara della Mea, Giorgia Collomb e Filippo della Vite hanno battuto in finale la Svizzera per 3-1, ottenendo un risultato storico perche non era mai andata oltre il bronzo. Terza piazza per la Svezia che ha superato i campioni uscenti degli Stati Uniti.DI SCI: LA CRONACA DELL’ Italia inizia subito bene eliminando agli ottavi di finale l’Ucraina con un sonore 4-0 anche grazie alle uscite di due avversari, trovando ai quarti la Francia, capace di far fuori la Germania.La gara con i transalpini vede subito la Della Mea sugli scudi imponendosi sulla specialista Clara Direz, seguita da Vinatzer, che riesce ad avere la meglio su Thibaut Fravrot.