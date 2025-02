Metropolitanmagazine.it - Molly Gordon dirigerà e interpreterà la commedia di A24 Peaked

, meglio conosciuta per The Bear e Theater Camp, sta scrivendo, dirigendo e interpretando laper A24. Secondo la sinossi ufficiale, il film segue “le due ragazze che ti hanno traumatizzato al liceo mentre cercano di rivivere i loro giorni di gloria alla riunione dei 10 anni“.sta scrivendo la sceneggiatura insieme alla sua amica Allie Levitan, che è stata recentemente assunta come scrittrice per il “Saturday Night Live“. A24 finanzierà e produrrà “”, le cui riprese sono previste per quest’anno. David Hinojosa e Zach Nutman di 2AM produrranno insieme ae A24. Levitan sarà la produttrice esecutiva. Topic Studios, che in precedenza aveva collaborato conper “Theater Camp”, co-finanzierà il film.e Levitan stanno anche collaborando al film della Searchlight Pictures “Small Parts”, conimpegnata a dirigere e co-scrivere con Levitan.