Moio de' Calvi, la voragine sulla provinciale mette a rischio 14 posti di lavoro alla Stella Alpina

Quattordicidiper una strada impraticabile: è questa la situazione surreale che l’azienda Acqua MineraleSrl didesta vivendo a seguito della chiusura della principale via di accesso allo stabilimento. Nei giorni scorsi unasi è apertacarreggiata rendendo inagibile la strada, comprondo la normale attività di trasporto delle bottiglie d’acqua endo in difficoltà lavoratori e azienda.La Flai Cgil di Bergamo denuncia la mancata manutenzione delle sponde del lago adiacentestrada, un problema segnalato dall’azienda da anni sia alle istituzioni locali che a Enel, senza ottenere interventi risolutivi. Il continuo cedimento del terreno ha ora portatochiusura della strada, isolando di fatto l’azienda.L’attuale soluzione provvisoria adottata dall’azienda per garantire il trasporto delle bottiglie d’acqua è solo un tampone temporaneo, che rischia di non reggere con l’avvicinarsi dell’alta stagione: “Senza un intervento immediato, ildi blocco della produzione e di perdita dididiventa concreto – spiega il segretario della Flai Cgil di Bergamo Mauro Rossi – Chiediamo alle istituzioni di intervenire con la massima urgenza per ripristinare la viabilità e garantire la continuità occupazionale in un’azienda storica dell’alta Val Brembana”.