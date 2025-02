Juventusnews24.com - Moggi sentenzia: «Juve squadra di ragazzini giovani che devono compiere un miracolo. Vi dico cosa manca ai bianconeri»

di RedazionentusNews24: «di». Secondo l’ex dirigenteno i leader: le sue dichiarazioniLuciano, a Radio Bianconera, ha parlato delladi Thiago Motta. Il commento dell’ex dirigente bianconero.– «Laè unadi, di, che sostanzialmenteuna fare un progetto. Un allenatore che deve cominciare a capire meglio la. Io credo che se mantiene la posizione di classifica che ha, penso che per il primo anno abbia fatto anche bene. . Quino i leader, il problema diventa proprio l’esperienza. Sì,il leader.il leader in questache possa parlare di ispiratore in campo, possa mettere insieme le cose con i compagni. Questo non c’è dubbio».Leggi suntusnews24.