Moggi protagonista anche in Kings League | Se fa gol faccio sospendere la partita

La Kings League, la lega di calcio a 7 indoor, nata a Barcellona dall'intuizione dall'ex difensore francese Gerard Piqué, è sbarcata in Italia, accompagnata da campioni del passato e influencer. La partita principale è stata quella che ha giocato la squadra dei Boomers di Fedez, battuta per 7-5 dalla Gear 7 FC. Ma il vero protagonista è stato Luciano Moggi, tornato al calcio come vicepresidente della squadra di Fedez. Una coppia che si presentava davvero scoppiettante. Moggi non ha perso il suo piglio e la sua voglia di essere al centro dell'attenzione e prima dell'inizio dell'incontro ha fatto un discorso alla squadra che è stato immortalato in un video diventato virale con il commento: 'Aura'.