Modenantiquaria è l’evento più prestigioso e resta qui”

Modena, 4 febbraio 2025 – “San Matteo e l’Angelo” del Guercino, la “Madonna col Bambino” di Elisabetta Sirani, e poco lontano gli affascinanti sguardi di Giovanni Fattori o Silvestro Lega. Da sabato 8 a domenica 16 febbraio, il quartiere fieristico si prepara a trasformarsi – ancora una volta – in una splendida wunderkammer, scrigno di meraviglie, per il ritorno di “”. Più di cento gallerie, dall’Italia e dall’estero, daranno vita all’apprezzata rassegna di alto antiquariato, ormai la più prestigiosa mostra mercato annuale italiana e fra le più accreditate in ambito europeo. È l’edizione numero 38 di un’idea sbocciata già nel 1987 e venuta crescendo di anno in anno, “con la forza della provincia – sottolinea Pietro Cantore, presidente degli Antiquari modenesi e vicepresidente degli Antiquari d’Italia –.