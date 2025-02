Sport.quotidiano.net - Modena Il muro regge: Palumbo non parte

MILANO Tanto tuonò che. non piovve. Dopo un paio di giorni caratterizzati da una serie di voci (che comunque già ieri avevamo preso con un prudente beneficio d’inventario), che davano Antonioormai un giocatore del Sassuolo, nell’ultima giornata di mercato la trattativa è sì nata, ma si è chiusa senza vinti né vincitori in poche ore. Nei giorni scorsi, dopo il tentativo per il fantasista dadella Samp prontamente rispedito al mittente dal, c’erano stati degli abboccamenti tra l’entourage del giocatore e la società neroverde, che era arrivata anche a formalizzare una proposta economica al numero dieci canarino. Nella mattinata di ieri, in un incontro tra i due diesse, Francesco Palmieri ed Andrea Catellani, l’offerta ufficiale del Sassuolo al club gialloblù: troppa però la distanza tra domanda e offerta, con i neroverdi disposti ad arrivare a 2,5 milioni di euro, contro una richiesta, dadei canarini di circa 4 milioni, bonus compresi Antonio, che ha ancora tre anni e mezzo di contratto con il, rimarrà in canarino.