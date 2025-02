Modenatoday.it - Modena, chiusura di via Berengario per lavori: ecco i percorsi alternativi

Leggi su Modenatoday.it

Per l’intera giornata di giovedì 6 febbraio sarà chiusa al traffico veicolare via, nel tratto tra via Bono da Nonantola e il civico 51 (ingresso Facoltà di Economia e Commercio), per consentire l’installazione di una gru di cantiere relativa aidi riqualificazione del complesso.