Modà a Sanremo 2025 | Il Festival è l’astronave della musica italiana

(askanews) – Isaliranno sul palco del Teatro Ariston diper portare la loro Non ti dimentico, il brano inedito in gara nella sezione Campioni75° edizione delCanzone.«È una canzone d’amore Non ti dimentico, si raccontano due sentimenti opposti, cioè il primo è quello del non dimenticare che purtroppo fa male, poi quello del coraggiorisalita,rinascita di tornare alla vita insomma che deve dare speranza. Questa canzone che mi ha fatto venire voglia di andare alperché negli ultimi dueabbiamo portato due brani che non parlavano d’amore Lasciami che parlavadepressione e Se si potesse non morire che era una riflessione sulla vita; avevo proprio voglia di tornare sul palco a cantare una canzone d’amore potente».