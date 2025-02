Mistermovie.it - Mister Movie | Xolo Maridueña di Blue Beetle rivela la data di uscita per la nuova serie

Leggi su Mistermovie.it

Il futuro del personaggio dinel rinnovato universo DC di James Gunn sembra sempre più definito. Dopo il debutto cinematografico nel 2023,riprenderà il ruolo di Jaime Reyes in unaanimata dedicata. L’attore, noto anche per il suo ruolo in Cobra Kai, ha recentemente condiviso dettagli sullo sviluppo del progetto, confermando che l’potrebbe avvenire nel 2026.Laanimata dipotrebbe debuttare nel 2026Durante una recente intervista ai Saturn Awards,hato che il team dietro lasta lavorando intensamente per completare la produzione entro il prossimo anno. Parlando con The Direct, l’attore ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando: “Stiamo mettendo tutte le nostre energie in questaanimata, e il nostro obiettivo è sistemare tutto quest’anno per poterla mostrare al pubblico nel 2026”.