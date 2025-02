Mistermovie.it - Mister Movie | Supergirl di Milly Alcock potrebbe apparire in Superman (2025)? Il trailer scatena teorie tra i fan

L’uscita del primodi) ha generato un’ondata di speculazioni, soprattutto riguardo alla possibile presenza dellainterpretata da. Un dettaglio specifico nel filmato ha attirato l’attenzione degli spettatori, alimentando le ipotesi su un cameo del personaggio prima del suo debutto ufficiale nel DC Universe. Il film, diretto da James Gunn, arriverà nelle sale l’11 luglio, mentre il lungometraggio dedicato a Kara Zor-El,: Woman of Tomorrow, è previsto per il 2026.Un possibile indizio neldiLa sequenza che hato lesi trova intorno al minuto 1:50 del. In questa scena, ilinterpretato da David Corenswet appare visibilmente emozionato mentre tiene in mano Kelex, un robot kryptoniano.