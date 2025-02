Mistermovie.it - Mister Movie | Le Scommesse di Sanremo 2025: Giorgia, Olly, Achille Lauro e Irama tra i Favoriti

Leggi su Mistermovie.it

L’attesa per l’edizionedel Festival diè palpabile, e con essa aumentano le speculazioni sui possibili vincitori. Le agenzie di, da sempre attente a raccogliere segnali dai partecipanti e dalle passate edizioni, offrono previsioni precise su chi potrebbero essere i protagonisti della kermesse. Le attuali quote offrono uno spunto interessante sui nomi più in vista, alimentando ulteriormente l’entusiasmo per l’evento musicale più atteso dell’anno.: La Favorita per il TrionfoTra i concorrenti più discussi e attesi,è senza dubbio una delle artiste in cima alla lista delle preferenze. Con il suo nuovo brano La cura per me, la cantante romana ha riconquistato il pubblico, forte della sua voce unica e della capacità di emozionare con ogni nota. Ledanno la sua vittoria a 1.