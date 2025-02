Mistermovie.it - Mister Movie | Dafne Keen di Deadpool e Wolverine afferma che X-23 tornerà solo a una condizione

, celebre per il ruolo di X-23 in “Logan” (2017), ha recentemente parlato della possibilità di riprendere il personaggio nel Marvel Cinematic Universe (MCU).L’attrice pone unaper il ritorno del personaggioDopo il cameo in “”, i fan si chiedono se Laurain azione in futuro. L’attrice ha chiarito che sarebbe entusiasta di interpretare nuovamente X-23, a patto che il personaggio possa far parte di una squadra all’interno dell’universo Marvel.X-23 potrebbe unirsi agli Avengers?Durante i Saturn Awards,ha rilasciato un’intervista a The Direct, spiegando la sua visione per un eventuale ritorno. “Mi piacerebbe vederla in una squadra divertente. Mi piacerebbe anche vederla in storie più intime”, ha dichiarato l’attrice, lasciando intendere che sarebbe aperta sia a ruoli d’azione spettacolari che a narrazioni più personali e profonde.