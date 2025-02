Iltempo.it - Minzolini e il caso Almasri: “Andava messo il segreto di Stato”. La novità senza precedenti

Leggi su Iltempo.it

Vicenda: Augustoanalizza ile sottolinea i punti anomali della discussione parlamentare e non. Ospite di Tagadà e Tiziana Panella su La 7, il giornalista lo esamina rilevando un aspetto singolare sull'informativa alla Camera dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi: “È una vicenda che non ha un precedente – esordisce– perché per la prima volta io credo che siano due ministri in tandem a rispondere sulla stessa materia”. Sul rilascio del generale libico per il giornalista sarebbemeglio se a intervenire fosse stata la premier Giorgia Meloni perché, come spiega, “a quel punto aveva una responsabilità generale dell'azione del governo”.torna anche sul temadi: “Penso che su questo tema probabilmente sarebbesubito meglio apporre ildi, perché è tipico di questa vicenda qua.