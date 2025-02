Ilfoglio.it - Minniti sul caso Almasri: "La Libia è una questione di sicurezza nazionale"

Le opposizioni attaccano il governo sule lui rema in direzione diversa. "Non si può utilizzare questo tema. Laè più generale. Laè strategica", dice in un'intervista al Corriere della Sera Marco, ex ministro dell'Interno e storico esponente di sinistra. Dice quindi, che ha lasciato la politica e oggi presiede la fondazione Med-or di Leonardo, che "laera ed è unadi interesseal suo livello più alto: la, cioè l'incolumità anche fisica di ogni cittadino. Un pezzo grande disi gioca fuori dai confini nazionali". Poi l'ex titolare del Viminale prosegue spiegando cosa rende lacosì indispensabile: "Primo: è la base più avanzata dei trafficanti di esseri umani. Secondo: vi si gioca una partita energetica essenziale, come si è visto nella vicenda ucraina.