Mini abbonamento per tre partite

Il Cesena Fc ha avviato ieri una nuova campagna promozionale legata alla vendita di unpacchetto valido per accedere allo stadio in occasione di tre gare interne a un prezzo speciale e più conveniente rispetto all’acquisto dei tre singoli tagliandi. I match del Cavalluccio che rientrano nel carnet sono quelli contro il Pisa (domenica 16 febbraio, alle 17.15), lo Spezia (sabato 15 marzo, alle 15) e il Frosinone (il 12 o il 13 aprile, visto che la data e l’orario sono ancora da definire). Tutti i tifosi che non sono già in possesso della tessera stagionale, potranno acquistare il pack ‘Marciamo tutti uniti avanti con furor’ con un unico tagliando e la certezza di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti, risparmiando oltre il 20% rispetto all’acquisto di un biglietto per ogni match.