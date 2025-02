Ilrestodelcarlino.it - Minacciano di buttarsi dalla gru: "Vogliamo gli stipendi arretrati"

Una forma di protesta, dettatadisperazione, per il mancato pagamento degli. Paura ieri mattina a Tolentino, in via Santini, in un cantiere post-sisma. Due operai egiziani, di 19 e 29 anni, si sono arrampicati sulla gru posizionata nell’area dei lavori, a 15-20 metri di altezza, e hanno minacciato di gettarsi nel vuoto. Prima è salito uno, intorno alle 8.45. Poi, dopo trenta minuti, è stato raggiunto anche dal collega; sono rimasti lì una lunga ora. In base alle ricostruzioni, i due giovani, al lavoro per una ditta specializzata in isolamento termico di Reggio Emilia, avevano appena saputo dal loro titolare che non avrebbero avuto la retribuzione per i lavori effettuati negli ultimi due mesi. Il titolare, a sua volta, era in attesa di alcuni pagamenti da parte di due imprese che gli avevano affidato i lavori.