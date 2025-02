Ilrestodelcarlino.it - Minaccia giovani e aggredisce i carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Primaalcunissimi impossessandosi dei loro cellulari, poi. Si è conclusa con le manette ai polsi la serata movimentata di un 19enne, sorpreso dagli uomini dell’Arma in pieno centro storico. Tutto comincia intorno alle 20 di domenica. Una pattuglia del Radiomobile è in via San Romano per un normale servizio di controllo quando viene fermata da un gruppo diche racconta di aver appena incontrato due ragazzi dal comportamento violento. In particolare, i ragazzini spiegano che uno dei due soggetti, dopo averli spintonati, si è avvicinato a un adolescente appropriandosi del suo cellulare per poi, con fare minaccioso, pretendere del denaro per ridarglielo. Alla giovane vittima sarebbe stato restituito il telefono solo in cambio di dieci euro. I, annotata la descrizione dei due ragazzi, si mettono subito alla ricerca.