Millennium racconta gli operatori umanitari in guerra: 356 uccisi nel 2024, un record

Ilsi è chiuso con la morte violenta di 356, secondo l’Aid Worker Security Database. Un dato senza precedenti, su cui pesa soprattutto lanella Striscia di Gaza. Le vittime totali sono oltre il doppio rispetto a cinque anni fa e quattro volte rispetto a vent’anni fa. Una tendenza che, secondo l’Onu, “s’inserisce in quella più ampia di aumento delle violenze contro i civili nelle zone di conflitto” – anche queste mai così tante dalla fine della Secondamondiale – in disprezzo alle leggi internazionali e alle Convenzioni di Ginevra.Parte da qui l’articolo di Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, che sul mensile MilleniuM di gennaio (in vendita da gennaio nelle edicole, nelle librerie selezionate e nei principali store online. Acquista subito la tua copia su Amazon o su gli altri store online, oppure scopri come abbonarti qui) descrive la drammatica realtà di chi inci va non per uccidere, ma per soccorrere i feriti, fornire cibo e generi di prima necessità, assistere le popolazioni colpite.