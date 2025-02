Lanazione.it - Milano unica, si parte. In campo 95 imprese

Via a: 95inda oggi a Rho. "Questi appuntamenti fieristici si collocano in un momento in cui il tessile italiano, e non solo italiano, necessita veramente di un nuovo impulso - commenta Maurizio Sarti, coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, oltre che componente il Comitato di presidenza di-. Veniamo da un 2024 complicato e siamo consapevoli che l’auspicata svolta del 2025 difficilmente si verificherà nella primadell’anno. La forza delle aziende pratesi sta nella capacità di proporre prodotti che possono stimolare l’aspirazione del consumatore a qualcosa di nuovo e originale. Ma il fattore prezzo è e rimane decisivo ed è viceversa un punto di debolezza che ci accomuna a tutti i produttori italiani della moda come di altri settori: fondamentali voci di bilancio, primi fra tutti i costi energetici, ci penalizzano anche rispetto ai concorrenti europei".