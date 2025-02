Lapresse.it - Milano, proteste alla Statale per convegno giovani ebrei

contro l’evento indetto daiItaliani (Ugei)di, dal titolo ‘Vogliamo studiare! Contro le occupazioni violente e l’odio per Israele raccontiamo il nostro viaggio’. L’evento era stato organizzato insieme a Studenti per la Libertà, Siamo Futuroe Studenti liberali.Un gruppo di studenti propal ha manifestato fuori dall’aula al grido di “Fuori i sionisti dall’università“.Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica, ha chiesto che “la commissione comunale contro l’odio inizi il proprio lavoro d. Se non c’è spazio per idee liberali e democratiche in università, la cultura intera è a rischio”. Romano ringrazia la Digos che è intervenuta e ha “garantito la legalità contro la violenza intollerante dei propal”.Litta Modignani, di Ponte Atlantico, dichiara: “E’ pazzesco”.