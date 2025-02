Tpi.it - Milano, muore investito da almeno cinque tram: l’amico lo cerca alla fermata ma non lo trova più

Un ragazzo di 26 anni, Kevin Mateo Rodriguez, è mortoda, a. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio lungo le rotaie della linea 15 in via dei Missaglia.Nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, i risultati dell’autopsia – disposta dpm Rossana Guareschi – hanno stabilito che il giovane era ancora vivo dopo il primo investimento.Ma non è ancora chiaro perché il 26enne sisse sui binari. I test tossicologici potranno accertare se fosse sotto l’effetto di alcol. Al vaglio di inquirenti e investigatori ci sono anche le ipotesi di un malore o di una brutta caduta.Rodriguez abitava vicino al luogo in cui è morto: stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in una vicina discoteca. Con lui c’era un suo amico nonché coinquilino.