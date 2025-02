361magazine.com - Milano – Cortina: a un anno dai Giochi, tutte le attività

Giovedì sarà undaiOlimpici InvernaliGiovedì 6 febbraio, sarà ufficialmente undalla Cerimonia di Apertura deiOlimpici di2026, in programma allo stadio San Siro die non solo si animano così con una serie di eventi. La cerimonia istituzionale che celebra il “One Year to Go” è in programma giovedì al Teatro Strehler di, quando il Comitato Olimpico Internazionale inviterà ufficialmente i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) e i loro migliori atleti a partecipare ai prossimiInvernali, che si svolgerdal 6 al 22 febbraio 2026.Sarà il Presidente del CIO Thomas Bach a consegnare simbolicamente gli inviti ai presidenti e ai rappresentanti dei NOC nel corso di una cerimonia a porte chiuse alla presenza delle massime autorità dei territori ospitanti e della Fondazione2026.