Ilgiorno.it - Milano, accoltella il patrigno al volto con una lama da 29 centimetri: sfregio permanente. Arrestato dalla polizia

, 4 febbraio 2025 – La discussione con la madre. L'intervento del compagno di lei per placare il ragazzo, che nel frattempo aveva impugnato un coltello di 29. Il fendente alla guancia dell'uomo, che con ogni probabilità lascerà un segnosul viso. Nella mattina di lunedì 3 febbraio 2025, gli agenti delle Volanti hannoil ventunenne peruviano che la sera prima aveva ferito ilcon una coltellata. La lite e il fendente Stando a quanto ricostruito, la vicenda nasce alle 21.45 di domenica, quando il ragazzo rientra a casa, in un appartamento dello stabile di via Cavezzali, a due passi da via Padova. La madre, 36 anni, gli dice di cambiarsi prima di uscire nuovamente, ma lui le risponde in malo modo. Quando la donna si sposta in bagno, lui afferra un coltello da cucina di grosse dimensioni.