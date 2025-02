Terzotemponapoli.com - Milanese: Napoli vs Inter

In un’vista trasmessa su “1 Football Club” di 1 Station Radio, Mauro, ex calciatore e attuale direttore sportivo, ha offerto un quadro approfondito del mercato e delle prospettive diper la stagione in corso. Con frasi brevi e incisive, l’exha analizzato le mosse di mercato e le potenzialità delle due squadre protagoniste.Il mercato del: una scelta ponderataha elogiato il mercato del.“Ilha fatto bene” ha dichiarato.Il direttore sportivo ha spiegato la sostituzione di Kvara con Okafor.Una scelta legata a valutazioni tattiche e di crescita giovanile.Ha sottolineato che acquistare un esponente costoso avrebbe potuto relegare Okafor in panchina.La crescita di Neres è stata considerata un elemento chiave.In sostanza, la decisione è stata ponderata e orientata al futuro.