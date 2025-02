Dailymilan.it - Milan, Zlatan Ibrahimovic: solo noi abbiamo vinto ma… Le dichiarazioni

Leggi su Dailymilan.it

difende il: siamo stati gli unici a vincere un trofeo, ecco cosa ci è mancato in questa prima parte di stagione. Le paroleSiamo gli unici ad avere un trofeo. Ilgioca sempre per vincere e quando vince alza i trofeirimarca la Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri in questa prima parte di stagione nella conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante. Il centravanti messicano Santiago Gimenez.Un trofeo che ha messo in luce tutte le potenzialità del. Ciò che è mancato finora al Diavolo è la continuità secondo il dirigente:E’ mancata la continuità. Quando vinci hai più fiducia, se no devi ripartire e dare di nuovo continuità.alti e bassiMotivo che ha spinto la società a muoversi molto in questa sessione invernale di calciomercato.