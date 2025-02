Rompipallone.it - Milan, subito la prima grana per Gimenez: sarà costretto a farlo

Ultimo aggiornamento 4 Febbraio 2025 14:43 di Giancarlo Spinazzola, scoppia laper: il bomber non potràIlè stata la squadra regina indiscussa del mercato invernale. I rossoneri hanno dato vita ad una campagna acquisti poderosa che ha portato diversi volti nuovi aello e soprattutto di livello. In difesa Kyle Walker è arrivato per rinforzare la corsia destra di difesa mentre in attacco si sono poi concentrate le maggiori attenzioni di Ibrahimovic e Furlani.Sulle fasce il resytling ha visto la partenza di Okafor – ceduto al Napoli in prestito con diritto di riscatto – ed i colpi Sottil e soprattutto Joao Felix, per un tridente potenzialmente da paura, con pochi altri eguali non solo in Italia, ma addirittura in Europa., in attacco Santiago: da lui i gol ChampionsIn attacco via Morata, ceduto al Galatasaray anche per screzi con il tecnico, è arrivato Santiagodal Feyenoord, un bomber che non ha certo bisogno di presentazioni.