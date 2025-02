Sololaroma.it - Milan-Roma, Saelemaekers torna a San Siro: la freccia nell’arco di Ranieri

Il mese di febbraio si rivelerà parecchio intenso, sotto diversi punti di vista. Prima la Serie A, poi la Coppa Italia e per finire anche l’Europa League. Tutti impegni che ladovrà affrontare con grande caparbietà per provare a risollevare le sorti di una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Con Claudiola squadra giallorossa èta a vincere, e contro il, nei quarti di finale di Coppa, i capitolini dovranno anche convincere per proseguire con uno degli obiettivi stagionali.Claudio, in conferenza stampa, ha richiesto coraggio e soprattutto voglia di non arrendersi. Tra i giocatori che hanno abbracciato sicuramente il credo del tecnico di Testaccio c’è Alexis, il grande ex della sfida che ria Sancon la volontà di lottare per la sua squadra.