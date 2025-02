Sololaroma.it - Milan-Roma, probabili formazioni: 11 tipo per Ranieri, Gimenez scalpita

Il momento tanto atteso da ogni allenatore che si rispetti è arrivato. Calciomercato invernale terminato e focus che torna esclusivamente sul campo, per una seconda parte di stagione al cardiopalma. Chiuso il trittico di colpi delle ultime ore, per laè subito vigilia di big match, con i giallorossi chiamati a non fallire l’appuntamento di San Siro contro il, valido per il quarto di finale di Coppa Italia. Una sfida secca chenon vuole sbagliare, in una stagione che vede nella coppa nazionale un obiettivo sensibile.che ha ottenuto risultati incoraggianti in questo inizio di 2025, con 11 punti conquistati in campionato sui 15 disponibili ed il play-off di Europa League, da giocare in doppia sfida contro il Porto, raggiunto grazie al successo interno sull’Eintracht Francoforte.