Milan-Roma, il pronostico di Coppa Italia: intriga il GOL, piace Dybala

Con il calciomercato appena terminato non ci sarà tempo per tirare il fiato e pensare all’inserimento dei nuovi arrivati visto un calendario molto fitto. Stasera tornerà protagonista la, che inaugurerà i quarti di finale con il match tra Atalanta e Bologna. Domani, mercoledì 5 febbraio, toccherà allascendere in campo contro il, con in palio un posto in semifinale.I rossoneri arrivano all’appuntamento con lanazionale ancora con l’amaro in bocca del pareggio nel derby che stavano conducendo, non senza fortuna, fino ad un paio di minuti dal termine. Nonostante una stagione con tanti alti e bassi, ilresta una squadra temibile soprattutto tra le mura amiche e vorrà centrale l’accesso al turno successivo schierando con tutta probabilità la miglior formazione possibile, con i nuovi arrivati pronti a dare il proprio contributo.