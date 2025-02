Sololaroma.it - Milan, rivoluzione sul mercato: tanti volti nuovi contro la Roma

La, domani alle 21:00, affronterà ilnei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Conceição si presenterà alla sfida dopo significativi cambiamenti apportati durante ilinvernale, con innesti mirati per migliorare qualità e competitività.llin entrataIlha rinforzato la difesa con l’arrivo di Kyle Walker in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il terzino inglese, vincitore di numerosi trofei con il Manchester City di Guardiola, ha già esordito in maglia rossonera nell’ultima giornatal’Inter.L’ultimo acquisto, definito ieri sera nelle fasi finali del calcio, è stato Warren Bondo dal Monza. Classe 2003, il centrocampista ha già accumulato esperienza in Serie A e si propone come un’utile risorsa nelle rotazioni di centrocampo.