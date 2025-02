Internews24.com - Milan Ricci, l’Inter osserva: ecco come prosegue la trattativa tra la società rossonera e il talento del Torino

Leggi su Internews24.com

di Redazione, importanti novità sullatra lae ilsulgranata che piace anche alNelle ultime settimane, il calciomercato ha visto intensificarsiesse delper Samuele, centrocampista edel. Laha piazzato il giocatoreuno dei suoi principali obiettivi per la prossima sessione di calciomercato estiva, con l’intento di rinforzare il proprio centrocampo.Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ilavrebbe già avviato contatti con ile l’entourage del giocatore, e starebbe cercando di anticipare la concorrenza di altri club che hanno messo gli occhi sul classe 2001, in particolare quella del, che ha manifestato un interesse simile per ilscuola Empoli.