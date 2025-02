Sport.quotidiano.net - Milan, Joao Felix è ufficiale: come sono andate le sue ultime stagioni?

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 4 febbraio 2025 –è un nuovo giocatore del. Il portoghese è stato la ciliegina sulla torta di un calciomercato di gennaio nel quale i rossoneristati i protagonisti assoluti per quanto riguarda la Serie A. Dall'inizio di gennaio,arrivati aello Walker, Gimenez, Bondo, Sottil e lo stesso, mentre Calabria, Okafor, Bennacer e Morata hanno salutato il capoluogo lombardo rispettivamente in direzione Bologna, Napoli, Marsiglia e Istanbul (Galatasaray). L'acquisto del portoghese è arrivato alle battute finali del mercato di riparazione, con la dirigenza rossonera che l'ha prelevato in prestito fino al termine della stagione, dopo che la scorsa estate è passato al Chelsea per 52 milioni di euro dall'Atletico Madrid.cerca riscatto dopo alcunenon facili, nelle quali non tutto è andatodesiderava ein tanti si aspettavano.