Milan-Inter derby sul mercato | il primo colpo è Ricci

Il centrocampista italiano è un obiettivo per l’estate. Le idee sono chiare, presto l’assalto al giocatore: il punto della situazionesul: il(LaPresse) – Calcio.itE’ stato un ultimo giorno di calciodavvero scoppiettante quello di ieri, con ilassoluto protagonista. I rossoneri in poche ore hanno messo le mani su Joao Felix, Bondo e Riccardo Sottil, trasformando la rabbia dei tifosi in euforia. Stamani i tre giocatori stanno svolgendo le visite mediche, così da mettersi a disposizione di Sergio Conceicao, con il loroallenamento aello.Ma già in casasi pensa al futuro e ad un nuovo innesto a centrocampo. Non è un segreto, che ilobiettivo per la mediana, era ed è Samueldel Torino. Sappiamo tutti, però, quanto sia complicato trattare con Urbano Cairo, che non ha voluto cedere il giocatore durante il calciodi gennaio.