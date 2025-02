Sport.quotidiano.net - Milan Il colpo è Joao Felix

Il domino dell’ultimo giorno del mercato invernale gira in gran parte attorno al. I rossoneri ufficializzano Gimenez, investimento da 32 milioni di euro più bonus e 2,5 di ingaggio l’anno fino al 30 giugno 2029 (verrà presentato oggi e potrebbe già giocare domani in Coppa Italia contro la Roma). Gli affiancano in prestito Riccardo Sottil dalla Fiorentina,dal Chelsea e prendono a titolo definitivo Bondo (10 milioni più 2 di bonus) a centrocampo per sostituire Bennacer, ceduto al Marsiglia a 1 milione di prestito più 12 diritto e 3 di bonus. Lascia i rossoneri Okafor, che il Napoli sceglie per coprire il “buco“ lasciato da Kvaratskhelia. Saltati Garnacho, Adeyemi e anche Saint-Maximin, Conte avrà l’elvetico come alternativa a Neres, per 1,5 milioni di prestito e 23 di diritto di riscatto.