Sport.quotidiano.net - Milan, Ibrahimovic e la rivoluzione rossonera: “Gimenez segnerà col Feyenoord. Cambiamo per vincere”

o, 4 febbraio 2025 - “l'abbiamo seguito tanto, anche quest'estate, ma non c'era la possibilità e siamo andati in altre direzioni. Ma oggi è qui, si presenta da solo, non dico nulla perché se no dicono che metto troppa pressione”. Sono le prime parole di Zlatanin conferenza stampa, in coda a un mercato che ha fatto rima con. Dentro Walker,, Joao Felix, Sottil e Bondo. Fuori Calabria, Morata, Okafor, Bennacer e Zeroli. E domani in campo in Coppa Italia, a San Siro alle 21, contro la Roma. “Ieri è stata una giornata intensa, ma sempre sotto controllo. C'è stato un grande lavoro e abbiamo fatto più o meno tutto quello che volevamo. Alla fine parleranno i risultati. Semplice: non siamo contenti della classifica in campionato e abbiamo rinforzato la squadra.