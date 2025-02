Calciomercato.it - Milan-Chukwueze, avventura finita: il punto della situazione

Le ultime notizie legate al futuro del calciatore nigeriano, che nelle ultime di calciomercato è stato ad un passo dal trasferimento in Inghilterra: il(LaPresse) – Calciomercato.itFin dal primo giorno di mercato, la Premier League è stata la possibilità più concreta per Samu. Il nigeriano è stato cercato dall’Aston Villa, ma la trattativa non è mai decollata. Nelle ultime oresessione invernale, così, si è fatto sotto il Fulham. Il club londinese ha bussato alla porta del Diavolo per acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.Ilha aperto a tale possibilità, ma una soluzione non è stata trovata. Nessuna quadra sui costi, così l’ex Villarreal, che nei giorni scorsi, è stato accostato anche alla Real Sociedad, è rimasto in rossonero.